Стало известно о взятии Купянска в клещи Российской армией

Российская армия берет Купянск в клещи для окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
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