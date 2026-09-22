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За рулем

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Где можно получить права после истечения срока их лишения

Где можно получить права после истечения срока их лишения

Водитель может вернуть водительские права после истечения срока их лишения в день обращения в подразделении ГАИ по месту исполнения постановления суда и в другом подразделении, если за 30 дней до истечения срока было подано соответствующее заявление.

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