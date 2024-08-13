Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха Наступление ВСУ в Курской области, взбудоражило информационное пространство.
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Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха Наступление ВСУ в Курской области, взбудоражило информационное пространство.
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