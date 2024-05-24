Бортников: двое из напавших на «Крокус» приехали в Россию из Турции

Двое из исполнителей террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» приехали в Россию из Турции незадолго до нападения, о чем сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке.