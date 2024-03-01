Исследователи рассказали, чем опасно досаливать уже готовую еду

Пересоленная еда — это не только невкусно, но и вредно. Американские ученые из Тулейского университета Луизианы и Гарвардского университета установили, что чрезмерное употребление соли может повысить риск онкозаболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии