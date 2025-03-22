Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «18 мне уже»

Сергей Жуков решил запатентовать фразу «18 мне уже». Заявка в Роспатент подана от ООО «Руки вверх». Эта компания уже владеет 11 знаками, в частности, РУКИ ВВЕРХ beauty (бренд косметики), «Жуковские вкусности» (снеки), «Жуковский чай» и рядом других.