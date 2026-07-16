В доме фигуранта дела о взрыве в Монако нашли камеру пыток

Камеру пыток в подвале своего дома организовал Виталий Жикович, которого подозревают в ликвидации исполнительницы терракта в Монако направленного против крупного украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, 16 июля сообщает RT со ссылкой на собственные источники.