В доме фигуранта дела о взрыве в Монако нашли камеру пыток

Камеру пыток в подвале своего дома организовал Виталий Жикович, которого подозревают в ликвидации исполнительницы терракта в Монако направленного против крупного украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, 16 июля сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
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