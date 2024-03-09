Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц городского округа Истра с 8 Марта

Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время противопожарных рейдов. Спасатели подарили жительницам села Новопетровское городского округа Истра цветы и напомнили правила пожарной безопасности.
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