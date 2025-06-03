Кольцо, дорогая сумочка и машина довели спикера парламента Монголии до отставки

Великий государственный хурал (парламент) Монголии после тайного голосования принял постановление об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.
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