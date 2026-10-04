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В двух отраслях зарплаты россиян превысили полмиллиона рублей

В РФ в июле текущего года средние зарплаты свыше 500 тысяч рублей зафиксированы в сферах перестрахования и деятельности холдингов.

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