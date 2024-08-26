Обстановка на набережной реки Фонтанки, 50. Утром 26 августа здесь произошел дефект на сетях Водоканала.
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Обстановка на набережной реки Фонтанки, 50. Утром 26 августа здесь произошел дефект на сетях Водоканала.