Вопрос «Почему при капитализме цены постоянно растут?» задавал ещё Ф. Энгельс, сегодня он актуален по-прежнему

Госдума приняла законопроект, который должен обуздать скачки цен на продукты. Идея звучит здраво, но у россиян уже есть вопросы: поможет ли это на деле или родит лишь новую бюрократическую надстройку? Давайте разбираться и попробуем понять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии