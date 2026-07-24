Аргументы недели
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Аргументы недели

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Вопрос «Почему при капитализме цены постоянно растут?» задавал ещё Ф. Энгельс, сегодня он актуален по-прежнему

Вопрос «Почему при капитализме цены постоянно растут?» задавал ещё Ф. Энгельс, сегодня он актуален по-прежнему

Госдума приняла законопроект, который должен обуздать скачки цен на продукты. Идея звучит здраво, но у россиян уже есть вопросы: поможет ли это на деле или родит лишь новую бюрократическую надстройку? Давайте разбираться и попробуем понять.

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