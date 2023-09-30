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Эндокринолог Тананакина объяснила, как измерить уровень холестерина в домашних условиях

Эндокринолог Тананакина объяснила, как измерить уровень холестерина в домашних условиях

Высокий уровень холестерина может незаметно убивать нас. Дело в том, что это состояние повышает риск болезней сердечно-сосудистой системы, а именно они становятся самой частой причиной преждевременной смерти.

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