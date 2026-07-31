В Госдуме дали безработным россиянам один совет

Безработным россиянам в первую очередь стоит обратиться в центр занятости, где сегодня предлагают более четырех тысяч специальностей и гарантируют трудоустройство после обучения, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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