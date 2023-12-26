Год «великого перелома». Как государство завладело тарифной системой (1889)

Через несколько месяцев после смерти графа Баранова Комиссия по исследованию железнодорожного дела в России была закрыта, что привело к усилению сторонников государственного вмешательства в тарифное дело.
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