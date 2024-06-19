Госвизит президента России в КНДР 18-19 июня — это значительно большее, чем многим кажется. Он имеет огромное символическое и практическое значение.
СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА
Комментарии
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Александр Почекунин
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12 час.
Вера смелых
Если ВВП сможет любым способом, и в любой форме сплотить континентальную часть Юго-Востока и Средний Восток, то ему надо будет ставить огромный памятник ! Даже афганские талибы , если избавится от игиловцев, то войдут в пояс Безопасности и Дружбы. ВВП летит во Вьетнам... который за эти годы изменился далеко не в лучшую сторону. Сможет ли он изменить проамеровский курс той многострадальной в прошлом страны? Если Корея Кима - это реальный островок социализма, то Вьетнам здорово обдолбан пиндосами... ирония Судьбы в натуре.. притом злая ирония... Но - "Дорогу осилит идущий!"...
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12 час.
Александр Зиборов
Мы можем многому поучиться у КНДР! Например, тому, как они всегда мгновенно и адекватно отвечают на все происки врага. Мы же обычно ограничиваемся словами. Даже ответные санкции у нас минимальные и слабенькие. Нужно показывают твёрдую волю даже в мелочах. Тогда буду бояться тронуть, а сейчас наши враги страх потеряли и творят беспредел...
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12 час.
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