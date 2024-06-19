СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

Вера смелых

Если ВВП сможет любым способом, и в любой форме сплотить континентальную часть Юго-Востока и Средний Восток, то ему надо будет ставить огромный памятник ! Даже афганские талибы , если избавится от игиловцев, то войдут в пояс Безопасности и Дружбы. ВВП летит во Вьетнам... который за эти годы изменился далеко не в лучшую сторону. Сможет ли он изменить проамеровский курс той многострадальной в прошлом страны? Если Корея Кима - это реальный островок социализма, то Вьетнам здорово обдолбан пиндосами... ирония Судьбы в натуре.. притом злая ирония... Но - "Дорогу осилит идущий!"...