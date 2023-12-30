Украинцы начинают раззомбироваться. Тотальная мобилизация может стать триггером массовой ломки сознания

Юрий Николаев

Может, пора предъявить организаторам кровавой бани общий счёт от двух народов? Вопрос абсолютно актуален! Но пока ещё рановато об этом говорить. После ПОБЕДЫ над укро-нацизмом, нам предстоит ещё ОЧЕНЬ тяжелая работа по денацификации этих людей. Ну а потом уж можно будет и ПРЕДЪЯВИТЬ по счетам нагло-скунцевской банде дегенератов-долбодятлов!!!