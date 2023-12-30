Украинцы начинают раззомбироваться. Тотальная мобилизация может стать триггером массовой ломки сознания

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Комментарии
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Юрий Николаев
Может, пора предъявить организаторам кровавой бани общий счёт от двух народов? Вопрос абсолютно актуален! Но пока ещё рановато об этом говорить. После ПОБЕДЫ над укро-нацизмом, нам предстоит ещё ОЧЕНЬ тяжелая работа по денацификации этих людей. Ну а потом уж можно будет и ПРЕДЪЯВИТЬ по счетам нагло-скунцевской банде дегенератов-долбодятлов!!!
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