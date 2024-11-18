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Собянин рассказал о благоустройстве на западе столицы

Собянин рассказал о благоустройстве на западе столицы

Агентство "Москва" В текущем году в Западном округе Москвы было благоустроено пять общественных пространств, отметил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги благоустройства на западе столицы.

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