Собянин рассказал о благоустройстве на западе столицы

Агентство "Москва" В текущем году в Западном округе Москвы было благоустроено пять общественных пространств, отметил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги благоустройства на западе столицы.
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