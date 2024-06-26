walrom Филип М. Джиральди, доктор философии, является исполнительным директором Совета национальных интересов, образовательного фонда В своей статье еще от19 сентябре 2017 года Филип Джиральди утверждал, что является ошибкой поручать евреям управлять отношениями Америки, в частности, на Ближнем Востоке, поскольку некоторые из них наверняка столкнулись бы с конфликтом интересов, который неизбежно не принесли бы пользы Соединенным Штатам.