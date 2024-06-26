Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Все зубья надо повыдирать это маромойке...Приползли в Россию
  • sorsw
    Как бы теперь ЦРУ (CIA) не перестреляло всех лидеров-смельчаков строго в соответствии со своими "правилами"...😜Пауза кончилась: ...
  • Александр Доливо
    Ну, а почему бы бритишам на яйца не наступить. Существует  же масса возможностей и объектов которые ну просто "нуждаю...Денег у России хв...

Взгляд из Америки. Израильское лобби

Взгляд из Америки. Израильское лобби

walrom   Филип М. Джиральди, доктор философии, является исполнительным директором Совета национальных интересов, образовательного фонда В своей статье еще от19 сентябре 2017 года Филип Джиральди утверждал, что является ошибкой поручать евреям управлять отношениями Америки, в частности, на Ближнем Востоке, поскольку некоторые из них наверняка столкнулись бы с конфликтом интересов, который неизбежно не принесли бы пользы Соединенным Штатам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх