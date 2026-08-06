Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил о том, что беспилотные летательные аппараты, поставляемые на Украину участниками «коалиции желающих», применяются киевским режимом для террористических атак против мирного населения России.
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