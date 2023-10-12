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Глава Шлиссельбурга отправился в СИЗО после захвата здания мэрии с сообщниками

Глава Шлиссельбурга отправился в СИЗО после захвата здания мэрии с сообщниками

Под угрозой оказались секретные документы и сервера с информацией о городском хозяйстве.В прокуратуре рассказали, что стало с главой Шлиссельбурга Артёмом Жёлудевым после того, как его вместе с сообщниками полиция вывела из здания мэрии.

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