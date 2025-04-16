В РФ планируют ввести дифференцированный подход к взиманию платы за капремонт

Минстрой РФ разрабатывает законопроект, который даст возможность дифференцировать плату за капитальный ремонт многоквартирных домов в зависимости от этажности, конструкции, материала стен, оснащения и других особенностей.
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