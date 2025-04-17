Красная армия овладела центром нефтеносного района Австрии

В течение 17 апреля на Земландском полуострове войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен и несколько населенных пунктов, в том числе Литтаусдорф, Гаффкен и Занглинен, пишет газета «Известия».
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