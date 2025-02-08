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Путин поручил рассмотреть вопрос о геномной регистрации бойцов СВО

Путин поручил рассмотреть вопрос о геномной регистрации бойцов СВО

РИА Новости/Максим Захаров Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации бойцов СВО, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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