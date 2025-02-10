Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы 8 февраля Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
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Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы 8 февраля Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
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