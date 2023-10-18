Сингапур демонстрирует 12-е снижение экспорта подряд

Статистика Сингапура продолжает демонстрировать значительное снижение спроса на национальные товары. Экспорт из города-государства снизился на 13,2% в сентябре, за счет сильного сокращения поставок на Тайвань, а также Индонезию и Малайзию.
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