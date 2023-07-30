Прогноз на гонку Гран-при Бельгии 2023 — коэффициенты, кто победит в гонке

Гран-при Бельгии один из старейших этапов Формулы 1. Первая гонка состоялась здесь в 1925 году, и победителем стал итальянец Антонио Аскари на Alfa Romeo.
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