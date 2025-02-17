USAID, который лопнул

Почему новый президент США начал громить самую масштабную организацию по распространению американского влияния в миреAP PHOTO/MANUEL BALCE CENETA Официальный лозунг агентства читался как «Помощь от американского народа»читайте на monocle.
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