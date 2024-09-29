У Земли появится вторая Луна

У Земли почти на два месяца появится еще один спутник. Необычное небесное явление смогут наблюдать в том числе россияне, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Американского астрономического общества.
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