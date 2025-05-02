Ильдус Мамлеев

Если поляки перейдут границу Калининградской области, то по складам снабжающим всю ВСУ американским и НАТОвсяким оружием прилетит "Орешник" , но уже с ядерной боевой частью, часть Польши на границе с Украиной на долгие годы будет не при одна для жизни. После этого в виде репораций мы заберём у Польши в десять раз больше территорий, чем сейчас состовляет вся Калининградская область. Полякам это надо?