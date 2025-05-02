В Гданьске сосредоточилось более 20 тысяч военнослужащих НАТО с техникой. По мнению военного эксперта Виталия Киселёва, эта группировка может угрожать Калининграду, отвлекая силы российской армии от задач Специальной военной операции на Украине.
20 тыс. солдат НАТО и техника скопились в Гданьске: угроза для Калининграда
Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Если поляки перейдут границу Калининградской области, то по складам снабжающим всю ВСУ американским и НАТОвсяким оружием прилетит "Орешник" , но уже с ядерной боевой частью, часть Польши на границе с Украиной на долгие годы будет не при одна для жизни. После этого в виде репораций мы заберём у Польши в десять раз больше территорий, чем сейчас состовляет вся Калининградская область. Полякам это надо?
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
И ведь ни одна страна НАТО, ни слова не скажет, всё будут молчать в тряпочку и трястись от страха!
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11 час.
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