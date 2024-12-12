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«Россети» усилили контроль за работой энергообъектов Дальнего Востока

«Россети» усилили контроль за работой энергообъектов Дальнего Востока

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока проводят поэтапный контроль состояния более 6 тыс. км магистральных линий электропередачи 220-500 кВ, от которых зависит электроснабжение потребителей в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском крае и Республике Саха (Якутия).

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