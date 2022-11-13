Потерявшая зрение девушка из Арзамаса мечтает сделать жизнь незрячих людей интересной и активной

Потерять зрение во взрослом возрасте для человека, родившегося здоровым, – тяжёлое испытание. 28‑летняя Алёна Березовская из Арзамаса не только не сдалась и не закрылась в четырёх стенах, но готова помогать другим слепым людям жить ярко и насыщенно.