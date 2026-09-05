Русская весна
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Русская весна

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Глава МИД Литвы сделал жёсткое заявление о россиянах

Глава МИД Литвы сделал жёсткое заявление о россиянах

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал ограничить возможности «российских граждан, дипломатов и шпионов» в Европе в ответ на якобы гибридные угрозы со стороны Москвы.

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