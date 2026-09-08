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Татар-информ

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Водительские права уже скоро можно будет предъявлять сотрудникам ГАИ через МАКС

Водительские права уже скоро можно будет предъявлять сотрудникам ГАИ через МАКС

С 8 сентября в России юридически стало возможным предъявлять автоинспекторам водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью QR-кода в мессенджере МАКС.

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