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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Илич дает интервью, и ты видишь беспомощного человека, не понимающего, что происходит. Это бесит». Корнеев о тренере «Пари НН»

Нижегородский клуб на старте сезона‑2024/25 потерпел два поражения в матчах Мир РПЛ, а также уступил в игре ФОНБЕТ Кубка России.

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