10 актрис с нестандартной внешностью, которые нашли любовь и создали семьи

В кино внешность часто определяет первое амплуа: одним актрисам предлагают романтических героинь, другим — матерей, соседок, начальниц или персонажей с резким характером.
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