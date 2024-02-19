О времена, о нравы! Ешь, пей, молись: рестораны и кафе в церквях

Барная стойка возле алтаря, кафе и рестораны вдоль церковных стен - нередкое явление на территории Великобритании, поскольку Церковь Англии продала около тысячи своих зданий, в которых были размещены не только рестораны и кафе, но и спортзалы, кинотеатры, клубы, рынки, бассейны.
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