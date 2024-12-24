Киев получил первый миллиард долларов от замороженных активов России

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом первого транша в размере одного миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.
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