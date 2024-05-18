Трамп заявил, что Байдену придется пройти допинг-тест перед дебатами

Дональд Трамп потребует провести допинг-тест у Джо Байдена перед телевизионными дебатами в июне и сентябре, поскольку опасается, что его основного конкурента на выборах в президенты США могут накачать стимулирующими препаратами, передает РИА «Новости».
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