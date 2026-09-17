Как я спасаю двигатель от нагара: личный опыт и разбор режима самоочистки

Городской ритм жизни диктует свои правила, и для автомобиля они, к сожалению, не самые щадящие. Короткие поездки, вечные пробки, работа на холостом ходу и редкие выезды на трассу — всё это формирует идеальную среду для медленного, но верного ухудшения состояния мотора.