Как я спасаю двигатель от нагара: личный опыт и разбор режима самоочистки

Городской ритм жизни диктует свои правила, и для автомобиля они, к сожалению, не самые щадящие. Короткие поездки, вечные пробки, работа на холостом ходу и редкие выезды на трассу — всё это формирует идеальную среду для медленного, но верного ухудшения состояния мотора.
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