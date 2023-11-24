“Ты такой же окакиш, как Бузова. Гореть тебе в аду за “Дом-2”, – разбушевавшийся Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на Ксению Собчак

СГ Светлана Грушкина Поведение К Собчак вызывает шок. Но больший шок вызывает равнодушие властей и народа на выходки Собчак. Прощается Собчак всё, спускается всё на тормозах. Во времена правления коммунистов, такие фортиля Собчак просекли на раз. Из-за таких как Собчак хочется вернутся обратно в СССР.

Г Гость Согласна с вами. Сколько уже писали про это, а с неё как с гуся вода, потому что прекрасно знает, что за ней стоят её высокие покровители .