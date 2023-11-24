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“Ты такой же окакиш, как Бузова. Гореть тебе в аду за “Дом-2”, – разбушевавшийся Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на Ксению Собчак

“Ты такой же окакиш, как Бузова. Гореть тебе в аду за “Дом-2”, – разбушевавшийся Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на Ксению Собчак

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев не остался равнодушным к недавнему интервью коллеги-оппозиционерки Ксении Собчак, где она высказала свое мнение о его манере ведения передач.

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Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Поведение К Собчак вызывает шок. Но больший шок вызывает равнодушие властей и народа на выходки Собчак. Прощается Собчак всё, спускается всё на тормозах. Во времена правления коммунистов, такие фортиля Собчак просекли на раз. Из-за таких как Собчак хочется вернутся обратно в СССР.
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14 час.
Г
Гость
Согласна с вами. Сколько уже писали про это, а с неё как с гуся вода, потому что прекрасно знает, что за ней стоят её высокие покровители .
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13 час.
ВИ
Виктория Иванова
А что вы хотите, ког сам  крестный ее это Путин, вот как крестный папа он всё спускает ей на тормоза, а Соловьёв все в точку говорит, молодец.
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12 час.

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