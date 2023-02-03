Аргументы недели

98 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Алекс
    Этого депутата вместе с дезертирами на северный полюс поднимать сельское хозяйство.Депутат Гусев: уе...
  • Василий Садайло
    Людям Донбасса сразу стало намного легче, узнав о том что наш великий стратег Медведев сочувствует им и страдает.Медведев заявил, ...
  • Vasily Golov
    Вовсе не так.США с помощью зеленой энергетики,отказа от российских энергоносителей убирают конкурента.Газ и Нефть- ор...Захарова: США при...

Воздушная тревога была объявлена в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области

Воздушная тревога была объявлена в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области

Воздушная тревога в ночь на пятницу, 3 февраля, была объявлена на территории подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх