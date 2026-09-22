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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о Дзюбе: «Удивляет, что Артем до сих пор без клуба. Без него РПЛ теряет дополнительное внимание со стороны»

Бывший главный тренер « Акрона » Заур Тедеев заявил, что удивлен тем, что Артем Дзюба по-прежнему не нашел себе новый клуб.

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