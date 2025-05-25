По сообщению Волгоградского ЦГМС, днем и до конца суток 25.05.2025, а также сутки 26.05.2025 в отдельных северо-западных районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.
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По сообщению Волгоградского ЦГМС, днем и до конца суток 25.05.2025, а также сутки 26.05.2025 в отдельных северо-западных районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.