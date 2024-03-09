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Индийский нефтяной долг – расчёт по-русски

Индийский нефтяной долг – расчёт по-русски

В торговле испокон веку так принято – покупатель всегда прав. Однако по всему миру за основные товары, такие как нефть и газ, золото и бриллианты с алмазами, а теперь ещё и за продукцию, завязанную на IT-индустрию, почему-то принято платить именно долларами.

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