Индийский нефтяной долг – расчёт по-русски

В торговле испокон веку так принято – покупатель всегда прав. Однако по всему миру за основные товары, такие как нефть и газ, золото и бриллианты с алмазами, а теперь ещё и за продукцию, завязанную на IT-индустрию, почему-то принято платить именно долларами.