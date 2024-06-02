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Amazon Alexa оборудуют искусственным интеллектом. Правда, по платной подписке

Amazon Alexa оборудуют искусственным интеллектом. Правда, по платной подписке

Amazon введет платную подписку на расширенную версию Alexa с искусственным интеллектомКомпания Amazon, мировой лидер в сфере электронной коммерции, готовится к значительному обновлению своего голосового помощника Alexa: они планируют запустить расширенную версию Alexa, оборудованную передовым искусственным интеллектом.

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