Amazon Alexa оборудуют искусственным интеллектом. Правда, по платной подписке

Amazon введет платную подписку на расширенную версию Alexa с искусственным интеллектомКомпания Amazon, мировой лидер в сфере электронной коммерции, готовится к значительному обновлению своего голосового помощника Alexa: они планируют запустить расширенную версию Alexa, оборудованную передовым искусственным интеллектом.