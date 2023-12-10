Развод и девичьи фамилии: как связаны поддельные «жёны мобилизованных» и сверхмобилизация на Украине

Близящийся к закату 2023 г. выдался богатым на попытки растрясти Россию изнутри под самыми разными предлогами: одни искали «справедливость» по дороге из Ростова в Москву, другие – евреев в турбинах прибывших с ближневосточных курортов лайнеров, третьи чаяли предотвратить «смуту», и это только самые яркие эпизоды.