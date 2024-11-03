В Курской области десантники учатся на современных реалиях войны

Десантники гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии отрабатывают свои навыки на полигоне. Опытные инструкторы с боевым опытом проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, учитывая актуальные условия на линии соприкосновения.