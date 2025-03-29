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Замгендиректора "Телта" Алексей Высоков арестован за хищение 33 млн рублей

Замгендиректора "Телта" Алексей Высоков арестован за хищение 33 млн рублей

Суд Москвы изменил меру пресечения для замгендиректора завода "Телта" Алексея Высокова. Он обвиняется в хищении 33 миллионов рублей у Минобороны при поставке оборудования из Китая.

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