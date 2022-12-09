Сожителя бабушки задержали спустя шесть лет за изнасилование ее внучки

Известия/Дмитрий Коротаев 19-летняя девушка обратилась накануне в полицию с заявлением о том, что в 2016 году, когда она являлась несовершеннолетней, ее в Зеленограде изнасиловал 55-летний сожитель бабушки, который является уроженцем Азербайджана.